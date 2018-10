Neubulach Ausgefallenes Kunsthandwerk

40 Aussteller

Dieser findet wieder am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, jeweils von 12 bis 18 Uhr statt. Es haben sich 40 Aussteller angemeldet. Etwa zwei Drittel vom vergangenen Jahr sind wieder dabei. Es gibt aber auch Anmeldungen von neuen Teilnehmern. Es sind hauptsächlich Hobby-Künstler aus der Region, die man sonst nicht so oft auf Märkten findet, heißt es in einer Pressemitteilung der Faktorei.

Zum Angebot gehören Schmuck, Seifen, Geschenkpapier und Karten sowie verschiedene Stoffunikate und Produkte aus Naturwolle. Geschenke aus Holz, ausgefallene Produkte aus Leder sowie Obstessig und Liköre aus Streuobstwiesen gehören ebenso dazu. Mehre Töpfer sind außerdem dabei.