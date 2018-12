Neubulach Am Verkaufsstand bleiben für Apfelliebhaber keine Wünsche offen

Was in einem Jahr alles möglich ist, zeigten anschließend die Viertklässler, die ihre Weihnachtslieder in ansprechenden Arrangements mehrstimmig zu Gehör brachten. Zu den erklärten Zielen der Bläserklasse gehört es, dass sie einen möglichst guten und reibungslosen Übergang in die Jugendabteilung des Musikvereins finden können. Mit dem gemeinsamen Auftritt in der Kirche sollte ein Schritt in diese Richtung unternommen werden.

Neben den Bläserklassen war auch der Grundschulchor vertreten. Dieser brachten mehrere deutsch- und englischsprachige Weihnachtslieder zu Gehör. Dabei überzeugte der Chor durch rhythmische Präzision und einen sehr sauberen Gesang.

Alle musikalischen Darbietungen wurden mit lang anhaltenden Beifall belohnt.