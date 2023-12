So sieht der neue „Berliner“ in Rottweil aus

1 Der Entwurf sieht einen modernen Neubau mit Büroflächen und Wohnungen an der Heerstraße, in der Nähe des Landratsamts-Kreisels vor. Foto: Duemler/wilkdesign.de

Die Planungen zur Neubebauung des Moker-Areals sind seit Mittwochabend einen Schritt weiter.









Link kopiert



Der Gemeinderat hat den Plänen zur Bebauung und Überplanung des Moker-Areals in Rottweil am Mittwochabend einstimmig grünes Licht gegeben. Auftakt zu dem Projekt soll, wie bereits im Bauausschuss vorgestellt, der Neubau eines großen Geschäftsgebäudes an der Heerstraße werden.