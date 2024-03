1 Wer hat Angst vor Gespenstern? Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd und Mckenna Grace (von links) in „Ghostbusters: Frozen Empire“. Foto: Sony Pictures/Landmark Media

Lohnt es sich „Ghostbusters: Frozen Empire“ anzuschauen? Der vierte Teil der Sci-Fi-Fantasy-Komödien-Reihe kommt am 21. März ins Kino.









So irrwitzig die Verfolgungsjagd ist, bei der die Ghostbusters mit ihrem umgebauten Cadillac Fleetwood Station Wagon aus den 1980ern durch Manhattans Straßenschluchten des Jahres 2024 einem Kanaldrachen hinterherflitzen und eine Spur der Verwüstung zurücklassen; so putzig die Streich der Marshmallow-Männchen sind; so furchterregend dieses Geisterwesen aus längst vergessenen Zeiten wütet und alles , was ihm zu nahe kommt, in Eis verwandelt: Die schönste Szene in „Ghostbusters – Frozen Empire“ kommt trotzdem ganz ohne Spezialeffekte aus.