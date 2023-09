In Friesenheim fehlt es an Wohnungen für Flüchtlinge

1 In der Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhof in Friesenheim sind derzeit mehr als 100 Geflüchtete untergebracht. Foto: Bohnert-Seidel

Die steigende Anzahl an Flüchtlingen bereitet dem Friesenheimer Netzwerk Solidarität Kopfzerbrechen – die Unterkunft am Bahnhof ist voll belegt. In der Kritik steht auch der Zustand des Gebäudes im Tascher-Areal. Am Freitag ist ein offener Treff geplant.









Die Integration der Menschen, die in Friesenheim eine Heimat suchen, ist dem Netzwerk Solidarität besonders wichtig. Der Friesenheimer Verein unterstützt Flüchtlinge in Form von unterschiedlichen Projekten. Um sich auszutauschen und ins Gespräch zu kommen, lädt das Netzwerk auf Freitag, 8. September, zu einem offenen Treffen an der Gemeinschaftsunterkunft in Friesenheim am Bahnhof ein.