Netzreaktionen zu VfB Stuttgart gegen Köln: „Guirassy weit von seiner Hinrundenform entfernt“

Der VfB Stuttgart kommt gegen den 1. FC Köln nicht über ein Remis hinaus. Mit einem Endstand von 1:1 ließen die favorisierten Hausherren Punkte liegen. Dennoch verbleiben die Schwaben am 23. Bundesliga-Spieltag ungefährdet auf einem Champions-League-Platz. Die giftigen Gäste zeigten Gegenwehr. Etwas Uneinigkeit herrscht unter Fans, wie das Spiel im Kontext der aus VfB-Sicht überragenden Saison zu bewerten ist. Wir haben auf X, ehemals Twitter, Reaktionen gesammelt.

Vor allem die Effizienz der Schwaben wurde von einigen Fans bemängelt – spielerisch sei die Darbietung des VfB durchaus okay gewesen:

Auch die Eiseskälte, die Stürmer Serhou Guirassy in der Hinrunde vor dem Tor hingelegt hatte, wurde von manchem vermisst:

Etwas Streit entfachte sich auf X an einigen Bruddlern, die nach einer nicht ganz so starken Partie gleich den Teufel an die Wand malen wollten:

Dieser User bemerkte dagegen, wie sich der Blick auf den VfB auch von außen verändert hat:

Und andere blickten nach dem Pünktchen einfach nach vorne und sind überzeugt, dass am nächsten Spieltag wieder mehr drin ist:

Dann muss der VfB gegen den Wolfsburg ran. Auch hier wieder in der Favoritenrolle.