Netzreaktionen zu Markus Lanz

1 Mit seinen Aussagen polarisiert der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. (Archivbild) Foto: IMAGO/Sven Simon/Frank Hoermann

Beim ZDF-Talk Markus Lanz am Donnerstag diskutieren sich die Teilnehmer in Rage. Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger spalte die Gesellschaft, so die überwiegende Meinung. Es gibt Kritiker und Fans.









Der stellvertretende bayrische Ministerpräsident Hubert Aiwanger war am Donnerstag, 23. November, zu Gast in der Talksendung Markus Lanz und stand dabei Rede und Antwort bezüglich seiner diversen Posts in den sozialen Medien. Ob er die Gesellschaft damit spalten wollte, fragen ihn denn auch reihum die Teilnehmenden, inklusive des Moderators Markus Lanz.