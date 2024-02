Netzreaktion zu VfB gegen Leverkusen: „Trotz unglücklicher Niederlage ein saugeiles Pokalspiel“

19 Tah beim Kopfball - von ihm werden VfB-Fans womöglich noch in ihren Träumen heimgesucht. Foto: dpa/Federico Gambarini

In einer denkbar engen Partie gewinnt Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals mit 3:2 gegen den VfB Stuttgart. Wie bewerten Fans die bittere Niederlage in sozialen Netzwerken?









Link kopiert



Der VfB Stuttgart hat sich im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen teuer verkauft – am Ende hat es fürs Weiterkommen nicht gereicht. Die Gäste aus dem Schwabenland mussten sich in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie mit einem 2:3 geschlagen geben. Leverkusens Jonathan Tah entschied das hochklassige Spiel, das lange nach Verlängerung roch, in der 90. Minute per Kopfballtor. Wie blicken die VfB-Fans in sozialen Netzwerken auf das Geschehen? Wir haben Netzreaktionen auf X, ehemals Twitter, gesammelt.