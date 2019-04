Netzausfall Polizeifunk über Stunden stark eingeschränkt

Da pro Funkbereich (Funkzelle) eine Vermittlungsstelle benötigt wird, waren also zwei komplette Bereiche abgeschnitten - und das teilweise bis zu 16 Stunden.

Was ist, wenn Netz komplett ausfällt?

Dabei sei es bis Mittwoch, 2.35 Uhr, zu Beeinträchtigungen in mehreren Stadt- und Landkreisen, insbesondere "im südbadischen Raum" gekommen. Während des Netzausfalls habe es keine größeren Einsatzlagen gegeben.

Doch was ist, wenn etwa während so eines Ausfalls eine Großlage ausbricht, wie etwa ein Anschlag, eine Amoklauf oder eine große Fahndungsaktion?

Fällt das Funksystem komplett aus, gebe es trotzdem vor Ort keine Probleme, denn innerhalb einer Funkzelle habe man immer die Möglichkeit direkt miteinander zu kommunizieren. Außerdem können die Endgeräte, also sämtliche Funkgeräte von Polizei, Feuerwehr und DRK in einen direkten Modus (DMO) umgeschaltet werden, in dem sie wie Handys funktionieren: Es kann immer nur mit einem direkt gewählten Endgerät kommuniziert werden. Die Daten werden dabei direkt von Gerät zu Gerät gesendet. Daher ist jedoch die Reichweite der Informationsübertragung stark begrenzt.

Auch bei großen Einsatzlagen bestehe also dennoch jederzeit eine Möglichkeit der Kommunikation. Diese ist zwar über größere Entfernungen stark eingeschränkt, Einsatzkräfte vor Ort können aber dennoch schnell handeln und miteinander sprechen.

Damit solche Probleme nicht mehr auftreten, werde das Netz aktuell weiter ausgebaut. Durch eine Verbesserung der Vernetzung seien alle Vermittlungsstationen dann mit mehreren Basisstationen verbunden. Sollte also eine Verbindung zwischen den Basisstationen ausfallen, wird das Signal über die Vermittlungsstation dennoch weitergeleitet.