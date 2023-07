Nach drei schweißtreibenden Jahren konnten die Abiturienten des Biotechnologischen Gymnasiums, des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und des Wirtschaftsgymnasiums in Rottweil endlich ihr Abiturzeugnis in den Händen halten.

. Nach dem Steigenlassen von Ballons mit Wunschkarten und einem gefühlvollen Einstiegslied von Magi Ajvazaj mit Jannis Hahn, Selina Schmidt, Nils Huonker und Jacob Reßin als instrumentale Begleitung folgte die Begrüßungsrede des Schulleiters Ingo Lütjohann. Trotz fortschreitender Digitalisierung und explosionsartiger Entwicklung von künstlicher Intelligenz betonte er am Beispiel seiner selbstgeschriebenen Rede, dass KI wie ChatGPT eben nicht alles könne und gerade die Komponente Mensch dabei nicht außer Acht gelassen werden könne – im Gegenteil. Die Intelligenz sei mit uns gewachsen und im Gegensatz zur Maschine könnten nur wir beurteilen, ob zum Beispiel eine Rede dem Publikum gefallen könnte oder nicht. Zum Abschluss seiner Rede dankte er allen Beteiligten für ihren Einsatz.

Hits und Reden

Passend zum Anlass schloss sich der Hit „I only wish you the best“ von Abiturientin Madeleine Mol an und eine motivierende Rede des SMV-Sprechers an seine Mitschüler, sich zu trauen neue Wege zu gehen.

Vor der Pause mit Leckereien unterhielten der Theaterkurs mit kurzen Theaterimpressionen und das Schülerballett in rosa Tutus das Publikum und sorgten damit für tosenden Applaus. Im Anschluss spielte die Band um Magi Ajvazaj den Song „Let it go“ und sorgte damit für einen Gänsehautmoment.

Drittbester Jahrgang mit Schnitt von 2,3

Die feierliche Zeugnisübergabe leitete dann Abteilungsleiter Siegmar Kettner ein. Da ein Abschied nehmen auch Danke sagen bedeute, dankte er an dieser Stelle der guten Seele der Schule, dem Sekretariat, sowie den Oberstufenberatern, den Klassenlehrkräften, den Lehrern, den Klassensprechern sowie ihren Stellvertretern. Als eine besonders große Freude unterstrich Kettner den Gesamtdurchschnitt von 2,3, was auch heiße, dass der Abiturjahrgang von 2023 der drittbeste Jahrgang der Schule sei.

Bestes Abi aller Zeiten

In der WG2a stach vor allem Roman Oehler mit vielen Preisen und dem besten Abitur, das je an der NBS abgelegt wurde, heraus. Auch die WG2b konnte glänzen und den Titel der leistungsstärksten Klasse des Jahrgangs für sich sichern. Einen schwungvollen Einlauf legte die BTG2 hin und wurde vor Ort von ihrer ehemaligen Klassenlehrerin Stephanie Theiss überrascht, welche extra von ihrem Auslandsschuldienst aus Belgien angereist kam. Nach der Zeugnisübergabe der SG2a, in welcher besonders Kayla Ott mit dem Preis im Profilfach PP überzeugen konnte, folgte die SG2b, welche sich für ihren Auftritt eine Choreographie überlegt hatte und wie alle anderen Klassen auch einige Preise einheimsen konnte. Alle Klassen bedankten sich bei ihren Klassenlehrern Joachim Bauer, Lena Schellhorn, Stephan Bierlein, Aurora Sergi und Jens Heuserer mit persönlichen Geschenken, um ihre Dankbarkeit für die Unterstützung auszudrücken.

Ein weiterer Auftritt der Band um Magi Ajvazaj bildete einen Rahmen um das feierliche Programm. Nach der Ehrung der Klassenlehrkräfte durfte natürlich ein Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer nicht fehlen und so wurden auch sie mit Blumen und Pralinen geehrt.

Der Abend neigte sich dem Ende zu und eine Slide-Show mit Bildern und Videos aus den vergangenen drei Jahren, sowie ein rührender Gedichtvortrag von Beyza Ünlü, der Lehrertanz und ein Abschlusslied der Abiturienten bildeten den krönenden Abschluss des Abiballs.

Preise für die besten Fachleistungen bekamen:

Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft Deutschland im Fach Deutsch:

Kayla Marie Ott (Bösingen)

Preis der Kreissparkasse Rottweil im Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre am WG:

Roman Oehler (Dietingen)

Preis der Stiftung Chemie.BW im Profilfach Biotechnologie:

Robin Spyra (Schramberg)

Preis der Heidehofstifung im Profilach Pädagogik & Psychologie:

Kayla Marie Ott (Bösingen)

Preis der Deutschen Mathematikervereinigung im Fach Mathematik:

Marlin Krist (Denkingen)

Bischof-Sproll-Preis der Diözese Rottenburg:

Valentin Staiger (Oberndorf-Beffendorf)

Paul-Schempp-Preis der ev. Landeskirche:

Kayla Marie Ott (Bösingen)

Preis der Landeszentrale für pol. Bildung im Fach Geschichte-Gemeinschaftskunde:

Nico Bösinger (Schramberg-Waldmössingen)

Alfred Maul-Gedächtnismedaille des RP Freiburg im Fach Sport:

Valentin Staiger (Oberndorf-Beffendorf)

Preis der deutschen physikalischen Gesellschaft im Fach Physik:

Valentin Staiger (Oberndorf-Beffendorf)

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker im Fach Chemie am BTG:

Marlin Krist (Denkingen)

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker im Fach Chemie:

Jacob Reßin (Villingendorf)

Preis der Glatthaar-Keller GmbH & Co. KG im Fach Informatik:

Sarah Tenter (Eschbronn-Locherhof)

Preis des Vereins für Sozialpolitik im Fach Wirtschaftslehre:

Robin Spyra (Schramberg)

Preis der Kreissparkasse Rottweil für das Fach Privates Vermögensmanagement:

Yara Furiak (Aldingen)

Zudem wurden für hervorragende Leistungen schulinterne Fachpreise verliehen:

Ethik: Alica Scheer (Zimmern o.R.)

Fremdsprachen: Rebecca Bauer (Rottweil)

Englisch: Robin Spyra (Schramberg)

Bildende Kunst: Kayla Marie Ott (Bösingen)

Musik: Selina Schmidt (Sulz)

Biologie: Roman Oehler (Dietingen)

Wirtschaftsgeografie: Hannes Frank (Rottweil-Göllsdorf)

Chinesisch: Pascale Spudic (Villingen-Schwenningen).

Folgende Schüler haben das Abitur in der Tasche:

Ademi Azra, Rottweil

Ajvazaj Magbule, Eschbronn

Armbruster Hannah Fluorn-Winzeln, Belobigung

Avramidis Leonie, Aldingen

Banholzer Hanna, Dautmergen, Belobigung

Bauer Rebecca,Rottweil, Belobigung

Baumann Aline, Fluorn-Winzeln, Belobigung

Birk Theresa, Dunningen

Bogatzki Leonie, Dunningen

Bögelspacher Lara, Deißlingen, Belobigung

Bogenrieder Nina Jasmin, Hausen

Bösinger Nico, Waldmössingen, Belobigung

Brinkert Katharina, Wehingen

Bucher Nathalie, Rottweil

Buksmann Michelle, Zimmern

Burkardt Julian, Lauffen

Cambrea Aileen, Flözlingen

Crisan Alis-Amanda, Trossingen

Dassinger Aliyah, Villingen-Schwenningen

Drechsel Coline, Spaichingen

Dreher Emma, Denkingen

Dreher Samantha, Bickelsberg

Eger Maximilian, Rosenfeld, Preis

Faulhaber Aileen, Dietingen, Preis

Feiler Linus Maximilian, Trossingen, Preis

Fichter Jule Lavinia, Locherhof

Fischer Susann, Villingendorf

Flaig Julian, Schramberg, Preis

Franjic Daniel, Dotternhausen

Frank Hannes, Göllsdorf

Freund Lara Silvia, Rottweil

Frohmüller Lotta, Geislingen

Furiak Yara, Aldingen, Preis

Geiße Cora, Rotenzimmern

Gelerot Nicole, Rottweil

Gleim Dennis, Rottweil

Graf Franziska, Hochmössingen

Grathwohl Linus, Rottweil

Greco Luana, Villingen-Schwenningen

Grimm Clea, Rottweil

Haag Louisa, Lackendorf

Hahn Jannis Lauffen, Belobigung

Hasan Mahmood, Rottweil

Heim Sophia Irene, Trossingen, Preis

Henes Tom, Täbingen

Huonker Angelo, Leidringen, Belobigung

Huonker Nils, Irslingen

Jungblut Anika, Gosheim

Junker Linda Letizia, Wilflingen

Karpenko Elisabeth, Gosheim

Kimmich Lisa Marie, Aichhalden

Kleisinger Luc, Oberndorf

Kloos Elwira, Rottweil

Kloster Emilie, Denkingen

Knaak Kristina, Neukirch, Belobigung

Knapp Melina, Stetten

Koch Johannes, Ratshausen, Belobigung

Koch Manuel, Ratshausen, Preis

Kopf Cavin Miguel, Rottweil

Krampitz Mara, Wellendingen

Krist Marlin, Denkingen, Preis

Kuhlmann Thea, Tuningen

Lamparter Eduard, Spaichingen

Maaß Benjamin, Rosenfeld, Belobigung

Märklin Lena, Rosenfeld, Leidringen

Marquart Theresa, Deilingen

Meissner Lara, Trossingen

Messner Emalia, Hausen

Mol Madeleine, Gosheim

Müller Ann-Katrin, Zimmern, Belobigung

Muratagic Anesa, Rottweil

Muresan Rahel, Aldingen, Belobigung

Nota Chiara Michelle, Zimmern

Oehler Roman, Dietingen, Preis

Ott Kayla Marie, Bösingen, Preis

Pemsel Carolin, Wehingen, Belobigung

Ptacek Jasmin, Dietingen, Belobigung

Rebmann Julien, Schramberg

Renz Lukas, Wilflingen

Reßin Jacob, Villingendorf, Preis

Rickert Leilani, Rottweil

Rommel Anita, Stetten

Roth Dorina, Seedorf, Preis

Sakautzky Celine, Stetten

Scheer Alica, Zimmern, Preis

Schmid Jana, Fluorn-Winzeln

Schmidt Selina, Sulz, Belobigung

Schmidt Yvonne, Bergfelden, Preis

Schneider Lara-Marie, Rottweil

Schneider Svenja, Zepfenhan

Schückmüller Alina, Rottweil, Preis

Schweigert Emily, Tuttlingen

Schwindt Lars, Wilflingen

Sekulovic Sara, Rottweil

Semilidis Charalampos, Dietingen

Simsir Zeyneb, Villingendorf

Specht Johanna, Locherhof, Belobigung

Spudic Pascale, Villingen-Schwenningen, Belobigung

Spyra Robin, Schramberg, Preis

Staiger Valentin, Beffendorf, Preis

Stern Selina, Rottweil

Stier Kaya, Spaichingen, Belobigung

Strauß Rebekka, Schramberg, Preis

Tamer Pervin, Spaichingen, Belobigung

Tenter Sarah Kathrina, Locherhof, Belobigung

Tirtischni Viktoria, Zimmern

Ünlü Beyza, Spaichingen, Belobigung

Vassilchenko Alexander, Spaichingen, Preis

Weber Mina, Spaichingen

Wiens Karina, Epfendorf

Winterhalter Lena, Sulzbach

Wöhrle Annika, Zimmern, Belobigung

Wöhrle Jannis, Zimmern

Wolter Alija, Dietingen.