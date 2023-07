1 Auslöser vieler Neugründungsinitiativen von Privatschulen ist die Maskenpflicht gewesen. Foto: dpa/Guido Kirchner

Die Regierungspräsidien kämpfen mit einer Spätfolge der Pandemie: Querdenker und Freilerner wollen ihre Schulkonzepte zu offiziellen Ersatzschulen machen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die einen haben im Lockdown das Wandern angefangen, andere haben zu viel Netflix geglotzt. Doris A. Rothermel hat zusammen mit ihrem Mann die Zeit genutzt und eine Glaubensgemeinschaft gegründet. „Angelus Porta Praesidio Humana“ heißt sie – „Engelstor zum Schutz der Menschen“. Hellsichtig sei sie schon als Kind gewesen, sagt die 52-jährige Masseurin und Energetikerin in einem Internetvideo. Sonntags trifft sich ihre kleine Gemeinde in einem Gymnastikraum in Östringen (Kreis Karlsruhe) zum „Engelssport“. Jetzt soll noch eine Schule her – eine „Wissenswert-Schule“, in der „Bildung in Freiheit, Selbstbestimmung und Freude“ vermittelt werden soll. „Wenn wir inkarnieren, werden wir die Samen, die wir gesät haben, als reiche Früchte ernten“, sagt sie voraus.