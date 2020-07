Nationalpark Wandern und Biken trotz Fahndung möglich

Schwarzwaldhochstraße/Oppenau - Polizei und Sondereinsatzkommando (SEK) suchen nördlich von Oppenau noch immer nach einem bewaffneten 31-Jährigen. Der polizeibekannte Yves R. hatte bei einer Kontrolle am Sonntag vier Beamten die Dienstwaffen abgenommen und war in den Wald geflohen. Der Wohnsitzlose soll sich bereits seit einigen Wochen in den Wäldern um Oppenau aufhalten und sich dort bestens auskennen.