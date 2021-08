8 Die DFB-Elf trainiert im Stadion der Stuttgarter Kickers auf der Waldau. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Mit 25 Nationalspielern trainiert Hansi Flick auf der Waldau in Stuttgart. Torhüter Manuel Neuer fehlte allerdings auf dem Platz.

Stuttgart - Manuel Neuer hat auch am Dienstag nicht am Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Gazi-Stadion auf der Waldau teilgenommen. Der Kapitän und Stammtorwart absolvierte wegen seiner jüngst im Supercup-Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund zugezogenen Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk eine individuelle Übungseinheit im DFB-Hotel in Stuttgart.

Video: Nationalelf trainiert auf der Waldau:

Ob der 35 Jahre alte Neuer am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im ersten Länderspiel unter Bundestrainer Hansi Flick in St. Gallen gegen Liechtenstein zum Einsatz kommt, ist derzeit offen. Möglicherweise schont Flick seine Nummer eins für die weiteren Partien in der WM-Qualifikation am Sonntag gegen Tabellenführer Armenien und drei Tage später auf Island.

Alle anderen 25 Akteure seines Aufgebots standen Flick dagegen im Gazi-Stadion zur Verfügung. Die DFB-Elf reist als Gruppendritter in der Ausscheidungsrunde zur WM 2022 zum Auftaktspiel am Mittwoch nach St. Gallen. Für das direkte Katar-Ticket muss bis November in noch sieben Spielen Platz eins erreicht werden.