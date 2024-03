1 Mit klarer Botschaft beim ersten Nationalmannschaftsauftritt: Deniz Undav, der nur ein Kind mit einem Traum ist Foto: dpa/Arne Dedert

Der Stürmer tritt auch bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft forsch auf, doch ein Länderspieldebüt würde den Preis für den VfB Stuttgart weiter steigen lassen.









Link kopiert



Deniz Undav hat seine Botschaft gleich mitgebracht. Auf einem Kapuzenpulli. Er sei nur ein Junge mit einem Traum („I’m just a kid with a dream“) stand auf dem Kleidungsstück zu lesen, als er erstmals in den Kreis der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trat. Am vergangenen Montag war das. Drei Tage später fühlt sich der Stürmer des VfB Stuttgart in Frankfurt immer noch wie im Wunderland. „Der Spruch passt perfekt“, sagt er.