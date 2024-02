41 Der Hexsauter, die ungewöhnliche Fasnetsfigur der Erlaheimer Narrenzunft Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Zum Erlaheimer Umzug mit kreativen Wagen drängen sich viele Zuschauer entlang der kurzen Strecke und schauen 25 Gruppen zu.









Beim Auftakt am „Schmotzigen“ war die Erlaheimer Fasnet noch wie überall, verregnet und trüb-grau. So sah es auch aus, als am Sonntag der alljährliche Umzug mit mehreren Bollerschüssen begann – pünktlich zum Glockenschlag der Kirche St. Silvester.