Narrentag in Oberndorf

25 Der Baum steht, jetzt kann’s richtig losgehen mit dem Narrentag des Viererbundes in Oberndorf. Die Zuschauer freut’s. Foto: Cools

Die Überlinger Zimmermannsgilde gibt mit dem Baumstellen auf dem Schuhmarkt am Samstagvormittag den Startschuss für einen freudenreichen Narrentag.









Auch wenn der Himmel verhangen und der Schuhmarktplatz hart an der Reifgrenze lag: So ein Narrentagspublikum schreckt das nicht. Und die Narren schon dreimal nicht. Immerhin war es an diesem Samstagvormittag weder böig noch regnerisch, als die Zimmermannsgilde der Überlinger Narrenzunft den Narrenbaum stellte.