Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Fastnachtsmuseums Narrenschopf findet am Sonntag, 2. Juli, von 13 bis 17 Uhr ein Tag des Fastnachtshandwerks statt.

Die Besucher können dabei die Herstellung verschiedenster Fastnachtsutensilien live erleben und den Handwerkern über die Schulter schauen. Sie sehen, wie Holz- oder Drahtgazemasken erstellt werden und können zusehen, wie man Fastnachtshäser bemalt und bestickt oder wie die Fransen für die Fransenkleidle gewebt werden. Die immer beliebter werdenden Hexen benötigen Utensilien wie Besen, Hexentücher und Gatterhauben.

Strohbären werden gebunden

Im Narrenschopf kann man an diesem Tag zuschauen, wie diese Requisiten entstehen. Auch die Herstellung von Krachinstrumenten wie Rätschen und Schellen wird gezeigt. Ein besonderes Highlight gibt es im Außenbereich: hier werden die mächtigen Strohbären gebunden, die während der närrischen Tage beispielsweise in Singen und Wilflingen ihr Unwesen treiben.

Handwerker zeigen ab 13 Uhr ihr Können

Während sich die Kuppel drei des Museums in eine riesige multifunktionale Werkstatt verwandelt, kann in den beiden anderen Kuppelbauten die Dauerausstellung mit über 380 Narrenfiguren und zahlreichen Maskensammlungen bestaunt werden. Auch über die Entstehung und die Geschichte dieses jahrhunderte alten Brauchs erfährt man hier einiges. Viele multimediale und interaktive Elemente laden dazu ein, die Faszination der fünften Jahreszeit mit allen Sinnen und aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben – wie zum Beispiel an den Virtual-Reality-Stationen oder im Narretarium, einem 360-Grad-Kino, in dem man in verschiedenste Fastnachtsbräuche eintauchen kann. Das Museum hat am 2. Juli von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Handwerker-Show beginnt um 13 Uhr und ist im Eintrittspreis inbegriffen.