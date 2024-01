Narren sind los: Schwäbisch-alemannische Fastnacht beginnt – so geht es los

1 Die Narren leiten im Südwesten die Fastnacht ein (Archivbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Rund fünf Wochen lang sind die Narren wieder ganz in ihrem Element – vielerorts in Süddeutschland gibt es bunte Straßenumzüge, Bälle und Schülerbefreiungen. Und auch ein Jubiläum wird gefeiert.









Mit laut knallenden Peitschen und bunten Masken läuten die Narren im Südwesten am Dreikönigstag die „fünfte Jahreszeit“ ein. Die Fastnacht geht am Samstag bei vielen Zünften los mit dem traditionellen „Einschnellen“ - dabei schwingen Narren die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht charakteristischen Peitschen und Karbatschen hin und her. Viele „Mäschgerle“ (Maskenträger) stauben die Masken und das Narrengewand, das „Häs“, ab. Rund fünf Wochen lang dauert die Fastnacht in diesem Jahr.