Das Landratsamt Zollernalbkreis weist darauf hin, dass ab Montag, 8. Januar, auf den Linien 320 Balingen-Haigerloch (Eyachtal-Bus) und 329 Haigerloch-Rosenfeld montags bis freitags an Schultagen einzelne Fahrten entfallen.

Als Grund dafür gibt die Behörde in einer Pressemitteilung „die anhaltend hohe Krankenquote bei dem beauftragten Busunternehmen RAB“ an. Kurzfristiger Ersatz ist demnach aufgrund des branchenweiten Mangels an Fahrpersonal nur eingeschränkt möglich.

Landratsamt entwickelt Notfahrplan

Um den Verkehr zu stabilisieren und den Fahrgästen eine planbare Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen, hat das Landratsamt in Zusammenarbeit mit der RAB einen Notfahrplan entwickelt.

„Dabei wurde darauf geachtet, die Auswirkungen auf die Fahrgäste möglichst gering zu halten und den Schülerverkehr weiterhin in vollem Umfang abzuwickeln“, heißt es.

Auf der Linie 320 fallen demnach die Verbindungen um 18.45 Uhr von Balingen nach Haigerloch sowie in der Gegenrichtung um 20.34 Uhr ab Haigerloch weg. Bei der Linie 329 entfällt das letzte Fahrtenpaar, Abfahrt um 19.34 Uhr ab Haigerloch sowie um 20.08 Uhr ab Rosenfeld.

Notfahrpläne sind online einsehbar

„Es ist nach aktuellem Stand vorgesehen, dass der Notfahrplan bis zu den Osterferien gilt. Danach sollen die eingeleiteten Maßnahmen der RAB greifen, um den Fahrgästen wieder den kompletten Fahrplan anbieten zu können“; erklärt Tobias Liebhardt, Leiter des Verkehrsamtes. Die Notfahrpläne sind online auf der Naldo-Homepage abrufbar.