Nagolder Rathaus illuminiert Lichtspektakel nur noch bis 20 Uhr

Welche Inhalte jeden Abend gezeigt werden, behalten die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung für sich. Wie bei einem echten Adventskalender soll das eine Überraschung bleiben. Bisher war von lokalen Beiträgen der Musikschule und des Vokalensembles, animierten Sequenzen, bis hin zu Weihnachtsgrüßen aus der Partnerstadt Jesenice schon viel dabei. "Interessierte können also gespannt sein, was in den nächsten Tagen noch gezeigt wird", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Erstellung der Animationen, die Technik und das Equipment kommen von der Firma "leucht-werk kunstlichtprojektionen" aus Tübingen. In zeitintensiver Arbeit wurden die detaillierten bewegten Bilder erstellt. "Wir sind froh, dass wir mit Leucht-werk einen erfahrenen Partner in diesem Bereich gewinnen konnten. Nina und Daniel Liewald haben in liebevoller Kleinstarbeit tolle Motive für uns erschaffen", ergänzt Tina Resch, Sachbearbeiterin Kultur. Ausschließlich positive Rückmeldungen wurden an die Mitarbeiterinnen des Amtes für Kultur, Sport und Tourismus bisher herangetragen.

Noch bis 24. Dezember kann das illuminierte Rathaus täglich von 17 bis 20 Uhr bestaunt werden. Die Veranstalter bitten die Besucher, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und auf den Straßenverkehr zu achten.