1 Beim wöchentlichen Treff der Nagolder Boule-Gruppe im Kleb steht die Geselligkeit im Mittelpunkt. Foto: Priestersbach

Der Boule-Sport hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Markenzeichen der Nagolder Bürgerstiftung entwickelt – quasi ein Angebot der Urschelstiftung an die Bürger.

Nagold - Boule ist eine ausgesprochen schöne Freizeitbeschäftigung, deshalb treffen sich jeden Mittwoch etliche Spieler ab 17 Uhr im Stadtpark Kleb zum gepflegten Boulespiel.

"Bei uns ist jeder herzlich willkommen, der Interesse hat", unterstreicht Helmut Fischer – und der Motor der Nagolder Boule-Gruppe fügt hinzu: "Wir spielen nicht auf Leistung und hier steht die Geselligkeit im Mittelpunkt." Auch für das nötige Equipment ist stets gesorgt, denn im Minigolf-Kiosk sind genug Kugeln deponiert.

Angefangen hatte alles 2014, als die Urschelstiftung unter der Regie von Ulrich Mansfeld das Boule-Spiel als netten Zeitvertreib für die Nagolder Senioren initiiert hatte. Doch rasch wurde die Gruppe größer und auf der abgegrenzten Bahn am Randes des Kleb beim Schachbrett wurde es immer enger. "Da konnten maximal sechs Spieler gleichzeitig spielen", erinnert sich Helmut Fischer. Und als sich sogar mal zwölf Spieler dort tummelten, "war es eher Murmeln als Boule".

Platz unter Bäumen

Vor drei Jahren zog die Gruppe dann dank Unterstützung der Stadt ans andere Ende des Stadtparks um, auf den Platz unter Bäumen zwischen Minigolfplatz und Badepark. "Der geschotterte Platz ist ideal und einer der Besten in der Region", macht Helmut Fischer deutlich – der übrigens in den 70er-Jahren mal Europameister im Minigolf war und der bei einem Urlaub auf Kreta seine Passion für das Boulespiel entdeckt hatte.

Zwischenzeitlich gehören der eigens eingerichteten WhatsApp-Gruppe rund 40 Mitglieder an, wobei die Teilnehmer an den Trainingseinheiten auch aus Calw, Freudenstadt oder Böblingen nach Nagold kommen, um hier unter den schattenspendenden Bäumen ihrem Hobby zu frönen. "Da hat sich eine richtige Boule-Szene entwickelt", weiß Helmut Fischer, dass bei schönem Wetter sogar fast jeden Tag gespielt wird. Zu Gast sind immer auch mal in Vereinen aus der Region organisierte Spieler, wobei Helmut Fischer mit seiner Frau Ute Stickel beispielsweise aktiv in Horb spielt.

In diesem Jahr hat die Boule-Gruppe der Urschelstiftung von der städtischen Aktion "Spaß und Sport – bewegt im Kleb" profitiert und sechs neue Mitspieler gewonnen, die so auf das Boulespiel aufmerksam wurden. Wie der Mitinitiator betont, ist Boule kein Sport für alte Leute – allerdings ein Konzentrations- und Bewegungssport, den man bis ins hohe Alter ausüben kann. Gespielt wird in Nagold nach den Petanque-Wettbewerbsregeln, die weltweit Gültigkeit haben.