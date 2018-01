Nagold Zum neuen VHS-Semester gilt der Blick den Frauen

Weiteres modernes VHS-Gebäude in Altensteig ist weiterer Meilenstein

Es ist aber auch das Semester, das eingehen wird als Eröffnungssemester der VHS im Alten Rathaus in Altensteig – ein Meilenstein in der Geschichte der Volkshochschule im Oberen Nagoldtal. Nun gibt es nicht nur in Nagold mit der Geschäftsstelle ein modernes Bildungshaus für die Arbeit der VHS. Eine weitere Zweckverbandsgemeinde hat sich auf den Weg gemacht und Maßstäbe für die Erwachsenenbildung im Ländlichen Raum gesetzt: Vom Rathaus zum Bildungshaus – "eine mutige, sinnvolle und zukunftsorientierte Entscheidung. Darauf dürfen sich alle Bürger im Zweckverbandsgebiet freuen", so VHS-Chefin Angela Anding.

Auch wenn es im Sommersemester keinen expliziten Themenschwerpunkt gibt, so fällt doch auf, dass gerade die Frauengeschichte einen besonderen Fokus erhält: Einerseits beginnt am 5. März eine der beiden VHS-Kolleg-Reihen mit dem Thema und widmet sich der Frauengeschichte "vom legendären Objekt und heiligen Vorbild zum autonomen Subjekt". Der Kurs stellt einen Überblick her, der den zeitlichen Bogen vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte spannt. Biografische Beispiele aus Machtrefugien, Berichte zu Strukturen und Formen weiblicher Emanzipationsbewegungen in Themenfeldern von Bildung, Kunst und Kultur werden vorgestellt. Nach Wegbereiterinnen im Parlament, in der Wissenschaft und den Kämpfen um die politische Teilhabe von Frauen wird gefragt und nach Möglichkeiten, Geschichte anders zu schreiben, gesucht.