Nagold Willkommen in der Stadt des Scheins

Dieses "System Seifenbatsche" eröffnet Nagold ganz neue Möglichkeiten. Der Alte Turm mutiert zum Eiffelturm, der Blick auf den Schlossberg fängt statt der ollen Ruine künftig Schloss Neuschwanstein ein, und das Reinhold-Fleckenstein-Stadion wird zur Allianz-Arena.

Nagolds Stadtplaner können künftig in ganz neuen Dimensionen denken. Parkplatzmangel im Norden? Nun, da könnte man doch gleich eine ganze Häuserzeile in der Calwer Straße als Parkhaus umhüllen – vorbildliche Öko-Begrünung inklusive. Auch an die lieben Kleinen sollten wir denken, wenn zum Beispiel der Kleb-Spielplatz als Europapark umrüstet wird. Und seien wir doch mal ehrlich: Unser tristes Viadukt verträgt auch etwas mehr Pep – der Pont du Gard in Nagold? Oder sollte doch lieber die Golden Gate Bridge das schöne Waldachtal überspannen? Alles ist möglich, nichts undenkbar.

Willkommen in der Stadt des Scheins. Die ganze Welt könnte Nagold in sich vereinen. Heerscharen an Touristen strömten herbei, um den einzigartigen Nagolder Welt-Stadtbummel zu erleben. Natürlich darf niemand die offiziellen Besichtigungsrouten verlassen. Das "System Seifenbatsche" funktioniert nur, wenn keiner hinter die Kulissen schaut. Aber wer will das schon – wirklich hinter die Kulissen schauen?

Zumal man dann das Ende der Tour verpassen könnte. Und dort wartet eine echte Sensation. Die befindet sich im Rathaus, unter dem Dach. Es ist der Raum, in dem der Rat der Weisen tagt, manche nennen ihn Sitzungssaal. Doch der Raum könnte so viel mehr sein. Das "System Seifenbatsche" taugt nämlich auch für den Innenausbau. Und so präsentieren wir voller Stolz: das verschollene Bernsteinzimmer!