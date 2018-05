Nagold Wie man mit nur einem Einmachglas voll Müll durchs Jahr kommt

Der nächste Teil der kleinen Zero Waste-Pyramide der Sus bestand aus dem Wort "Borrow" (Borgen): "Gerade Bohrmaschinen oder Waffeleisen, Sachen die man selten nutzt, kann man sich oft von Nachbarn oder Familienmitgliedern ausleihen", sagte Hanno Su.

Die dritte Möglichkeit, Müll zu vermeiden, bestehe aus Tauschen. Mittlerweile sei das online auf Plattformen wie Ebay oder Facebook einfach möglich. Aber auch Flohmärkte bieten sich dafür an.

Bevor man dann aufs Kaufen neuer Sachen zurückgreifen muss, gebe es auch immer noch die Möglichkeit, Dinge selbst herzustellen. Gerade im Bereich Hygiene gebe es dabei viele Möglichkeiten, erzählten die Referenten. Auch selber Kochen sei natürlich eine Möglichkeit, den Müll von Fast Food oder Gefrierkost zu vermeiden.

Doch ganz ohne Einkaufen geht es nun mal auch nicht. Das ist dem Paar auch bewusst geworden und so erklärte es den Samstag zum Einkaufstag von frischen Lebensmittel für die nächste Woche.

Um nicht ständig auf Produkte mit Verpackungen zurückgreifen zu müssen, haben sich Sus einige Tricks auf Lager. Am einfachsten sei es, die Sachen in Unverpacktläden zu besorgen, die es vor allem in größeren Städten gibt. Shia Su gab dem Publikum außerdem mit, sich erst mal in den Supermärkten umzuschauen.

Lebensmittel ohne Verpackung

Denn oft hätten die Läden, die man sowieso besuche, mehr Unverpacktes als man denke.

Die Sus haben sich Behälter zugelegt, in die sie ihre Einkäufe packen: "Die Verkäufer sind oft sehr offen und unterstützen uns", sagte Shia Su. So gebe es die Möglichkeit, beim Bäcker nach Mehl zu fragen, beim Apotheker nach Natron oder im Restaurant nach Pasta. "Wichtig ist sich genau zu überlegen, was man braucht und seine Einkäufe abzustimmen", ergänzte Hanno Su.