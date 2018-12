Nagold Weihnachtsmarkt mit großem Angebot

Er freue sich, dass so langsam weihnachtliche Stimmung in die Altstadt Einzug halte, die in diesem Jahr mehrere Besonderheiten habe: die Eisbahn, das "Kinderdörfle", der "Pop-up-Store" und seinen Amtskollegen im Weihnachtsmannkostüm. "Lieber Jean-Marc, herzlich willkommen in deiner zweiten Heimat", begrüßte der OB auch Jean-Marc Fournel, den Bürgermeister der Partnerstadt Longwy.

Vor allem die Eisbahn ist ein beliebter Ausflugsort.