Nagold Vollmaringen: In Dirndl und Lederhose zum Frühlingsfest

Lederhosen oder Dirndl an und ab nach Vollmaringen – das war am Samstagabend die Devise vieler hundert Besucher der Lederhosen- und Dirndl-Party. Deftige Unterhaltungsmusik, buntes Licht und viele Menschen auf den Bänken und der Tanzfläche machten den Abend zu einer unvergesslichen Partynacht und bereits den Auftakt der vier Frühlingsfesttage zu einem Erfolg.

Dazu immer mal ein "Zicke Zacke Zicke Zacke" oder ein "Prost ihr Säcke"

Auf der Bühne drehten "Herz-Ass" ordentlich auf. Was gute Laune machte und sich zum Mitsingen eignete, hatte die Live-Coverband in ihrem Repertoire. Dazu immer mal ein "Zicke Zacke Zicke Zacke" oder ein "Prost ihr Säcke" – Trinkaufforderung und Stimmungsmache in einem – und schon konnte von einem gelungenen Abend die Rede sein. Die Tanzfläche war stets voll, die Bänke dicht besetzt und die Stimmung am Kochen. Das Publikum war breit gemischt, zwischen 16 und 70 Jahren war wohl jedes Alter vertreten. Viele hatten es sich nicht nehmen lassen, gemäß des Party-Titels die Lederhose oder das Dirndl aus dem Schrank zu holen.