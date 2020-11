Nagold Viele neue Gesichter im Vollmaringer Kirchengemeinderat

"Auf eure Leistung dürfen wir stolz sein", erklärte Walter Volz, der dem Gremium bereits seit 19 Jahren angehört, an die Adresse der scheidenden Kirchgemeinderäte. Bei dieser Gelegenheit erinnerte er unter anderem an Aktionen wie die Kirchturmsanierung in Vollmaringen, an den Motorrad-Gottesdienst oder den Kunst- und Handwerkermarkt.