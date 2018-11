Nagold Ü30-Party steigt im Teufelswerk

Doch neben dem musikalischen Programm ist die DKMS Registrierungsaktion ein wichtiger Pfeiler der Party. Jede 15 Minuten erkrankt ein Mensch an Blutkrebs. Jeder kann helfen, der in einem Alter von 17 bis 55 Jahren ist und unter keinen ernsthaften Erkrankungen leidet. Dank zahlreicher Nagolder Sponsoren ist an diesem Abend eine kostenlose Registrierung für die Gäste möglich. Die Hilfsbereitschaft der Unternehmen ist überwältigend sagt Schiliro: "Wir haben Stäbchen im Wert von über 5000 Euro vorrätig." Der Vorsitzenden Walz betont ausdrücklich, dass der Besuch der Party nicht an eine Registrierung gebunden sei. "Alle Gäste sind willkommen, egal ob man sich registrieren lassen möchte oder nur für den guten Zweck feiern will. Auch der Eintritt von fünf Euro ist eine direkte Spende für die gute Sache und hilft dem Verein sehr." Gäste, die sich nur registrieren lassen möchten, müssen keinen Eintritt zahlen. Für die Verpflegung der Partygäste gibt es Streetfood vom "Nagolder Langos"-Stand, der viele leckere Spezialitäten anbietet.