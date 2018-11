Nagold Turnier für die jungen Talente

Die Verantwortlichen hoffen, dass am Samstag, 19. Januar, ab 13 Uhr viele Kinder den Weg in die Lemberghalle finden und bei den Mini-Meisterschaften mitmachen. Man darf auch gespannt sein, ob sich die Nagolder Talente diesmal ähnlich erfolgreich auf Bezirksebene durchsetzen. Immerhin stellte Nagold in 2018 mit Lena und Florian Breitling zwei Bezirkssieger, die dann sogar auf Verbandsebene die Nagolder Farben vertraten.