Nagold Trotz Corona: CVJM-Freizeit findet statt

Waren bei der traditionsreichen Stadtranderholung des CVJM im Vorjahr noch etwa 180 Kinder mit dabei, ist die Teilnehmerzahl nun auf 100 Kinder begrenzt worden, teilt Florentine Aldinger mit. Diese werden in größeren und kleineren Gruppen in sechs verschiedenen Zelten verteilt. "Am Anfang und am Schluss" soll es für alle Kinder im großen Hauptzelt ein Bühnenprogramm geben.

Programm trotz Pandemie