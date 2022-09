4 Sorgen für Stimmung: DJ Joao Ambrosio und DJ Rocky Foto: Zabota

Bei der Disco Deluxe in der Alten Seminarturnhalle sorgten DJ Joao Ambrosio und die Sängerin Chantal Raible für Stimmung. Der Erlös der Party am Samstag ist für krebskranke Kinder bestimmt.















Nagold - Kurz vor 22 Uhr lief Dr. Alban. Der Pop-Musiker brachte die Stimmung in der Alten Seminarturnhalle mit seinem Hit "Sing Hallelujah" auf Betriebstemperatur. Samstagabend fand in der Seminarturnhalle der wahrscheinlich angesagteste Event im weiten Umkreis statt: Die Nagold Disco Deluxe, organisiert vom Verein "Charity Events Nagold".

Eine Disco vom Feinsten – farbiges Lichtspiel, Bühnennebel und starke Musik. Für die Musik waren zwei DJs verantwortlich: Rocky und Joao Ambrosio. DJ Joao Ambrosio legt viel in Clubs der Region auf und macht eigene Veranstaltungen unter dem Label "Portugal in da Club".

Helfen mit Musik

Was sind eigentlich die Lieblingshits eines DJ? Ambrosio nennt Dr. Alban und "Conga" von Gloria Estefan and the Miami Sound Machine und damit ist die Richtung schon vorgegeben: viele lateinamerikanische Rhythmen, speziell Reggaeton, eine Musikrichtung die gerade wieder besonders en vogue ist, mit Künstlern wie Shakira, Enrique Iglesias oder Gente de Zona. Aber auch viele Hits der 1990er Jahre, House-Music und Dance-Hits wie "Atemlos" von Helene Fischer. "Für mich ist das eine wichtige Veranstaltung", sagt Joao Ambrosio, "hier kann ich den Leuten helfen".

Helfen – das ist der Sinn der Veranstaltung. Der Verein "Charity Events Nagold" sammelt Spenden für gemeinnützige Organisationen. Der Erlös dieses Abends (Eintritt sieben Euro und Getränkeverkauf) geht an den Förderverein für krebskranke Kinder, Tübingen. "Wir hoffen, heute die 50 000-Euro-Marke zu knacken", sagt der Vorsitzende des Vereins, Patrick Walz. Knapp 50 000 Euro hat der Verein bisher insgesamt mit zahlreichen Events wie der "Disco Deluxe", die vierte dieser Art, gesammelt.

Für die Samstagdisco sind bereits mehr als 100 Karten im Vorverkauf in diversen Nagolder Läden über die Theke gegangen.

Knochenmarkspender gesucht

Ein "Charity-Event" ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, was auf Deutsch wirklich sperrig klingt und gar nicht im Sinne der Veranstalter ist. "Gutes tun soll Spaß machen", das ist das Motto, und so steht’s auf den pinken Armbändchen, die Besucher am Eingang erhalten. Am Eingang steht außerdem die Spendenbox für den Tübinger Förderverein, davor kann man sich als potenzieller Knochenmarkspender für die DKMS registrieren lassen.

A propos registrieren: Am Eingang der Seminarturnhalle fällt eine Edelstahlstele mit einem Bildschirm auf. Darauf ein QR-Code und die Handlungsanweisung: 1. Einscannen (mit dem Smartphone); 2. "Freeshot" schreiben; 3. Gratis-Shot sichern. Die Gratis-Spirituose ist ein Dankeschön für die Registrierung, man bekommt dann dafür regelmäßig einen Newsletter mit Nachrichten aus dem lokalen Einzelhandel, den das junge Nagolder Unternehmen HADi Community GmbH initiiert hat. Sie wollen den Einzelhandel stärken und junge Leute wieder in die Läden der Stadt führen, erläutern Max Dettling und Stefan Ritscher, zwei der Unternehmensgründer. Bisher sind sie nach eigenen Angaben in Nagold und Herrenberg aktiv, weitere Städte sollen folgen.

Rund 400 Gäste

Einen Gratis-Shot brauchte es aber gar nicht, um die Stimmung in der Seminarturnhalle auf Hochtouren zu bringen. 300 bis 400 Leute jeden Alters tanzen, tanzen, tanzen. Draußen im Foyer und im Hof unter Zeltpavillons haben sich unterdessen etliche Grüppchen gebildet, die ersten kühlen sich ab, man kann mal eine rauchen, und ein bisschen schwätzen, was drinnen bei knapp 100 Dezibel kaum möglich ist.

Drinnen sorgt jetzt die Sängerin Chantal Raible aus Eutingen für Stimmung, die gerade ihren ersten eigenen Song herausgebracht hat. Sie sorgt für den Live-Effekt und bringt Cover-Songs, bei denen die Leute mitgehen. Und zwar bis weit in die Nacht, erst gegen drei Uhr ist dann Schluss.