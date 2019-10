Nagold Stadtentwicklung: Bäume ziehen um

Zufahrt für OHG-Tiefgarage an Calwer Straße geplant

Die geplante Erweiterung der Tiefgarage soll rund 100 neue Stellplätze schaffen, von denen auch einige überirdisch zur Verfügung stehen werden. "Da eine Einfahrt zur Garage an der Calwer Straße geplant ist, muss die Fläche von der Turnhalle bis vor an die Straße entsprechend bearbeitet werden. Da waren die Bäume leider im Weg", erklärt Hagen Harwardt vom Hoch- und Tiefbauamt und zeigt über die Grün- und Parkfläche, die den Schulhof des Gymnasiums von der Straße separieren. Einzig und allein das Döner-Restaurant an der Ecke zur Burgstraße bleibt von den Umbaumaßnahmen unberührt.