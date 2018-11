Nagold Stadt will eigenen Förster anstellen

Haiterbach. Katz soll, so der Plan in Haiterbach, als Revierförster für Rohrdorf und für die Verwaltungsgemeinschaft mit Ebhausen und Nagold arbeiten. Der Gemeinderat gab dafür einstimmig grünes Licht.

Zwei Möglichkeiten hatte die Stadt, nachdem das so genannte Forstkartellverfahren so ausgegangen ist, dass das Land Baden-Württemberg nicht alleine die kommunalen und privaten Wälder "beförstern" (so der Fachausdruck) darf. Die eine Möglichkeit war, dass man als Kommune den Landkreis mit der "Beförsterung" beauftragen kann. Soll heißen: Der Landkreis stellt den Förster, kann über Zuschnitt von Revieren bestimmen und auch sonst ohne Mitsprache der Gemeinde Entscheidungen treffen.

53 100 Euro würde die "Dienstleistung Beförsterung" die Stadt im Jahr kosten. Dies sei eine Steigerung um rund 30 Prozent. Die andere Möglichkeit: Die Kommune kümmert sich selbst um das Personal und damit auch um den eigenen Wald. Das würde rund 77 000 Euro kosten, könne aber durch einige Maßnahmen noch verringert werden. Das Problem dabei: Das Revier, auch der Teil, der auf Rohrdorf fällt, sei eigentlich zu klein. Es beträgt derzeit 827 Hektar (normal sind 1300 Hektar).