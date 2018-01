Nagold Stadt stemmt 2018 Rekord-Investition

Insgesamt plant die Stadt Nagold im laufenden Haushaltsjahr Investitions-Ausgaben in einer Größenordnung von über 16 Millionen Euro. Selbst im bisherigen Rekordjahr 2009 im Vorfeld der Landesgartenschau wurde mit 15 Millionen Euro weniger Geld ausgegeben.

Was in diesem Jahr zudem fundamental "anders" ist als damals: Die aktuellen Investitionen werden ausschließlich aus dem "Haben" finanziert, also ohne irgendeine zusätzliche Kreditaufnahme. Im Gegenteil: die nach wie vor hohen Schulden der Stadt Nagold können auch 2018 trotz der Rekordinvestitionen noch um rund eine Million Euro abgebaut werden.

Durch Aufzehrung von Rücklagen baut die Stadt trotzdem Schulden ab