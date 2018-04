Nagold Spatenstich für das neue Hospiz

Wem jetzt beim Lesen die Betroffenheit packt: Wittmann berichtete vom Ravensburger Hospiz, das die St. Elisabeth-Stiftung ebenfalls betreut, wie dort unter einem Dach mit mehreren Kindergartengruppen das fast alltägliche Sterben zu einem offen erlebten Teil des Lebens geworden ist. Momente der Tiefe, des Bewusstwerdens, wie wertvoll das Leben ist. Noch einmal: "Ein Hospiz ist heute ein Ort, an dem auch viel gelacht wird." Ein Ort der Freude.

Angehörige werden "an die Hand genommen"

Wobei Barbara Fischer, Vorsitzende des (Förder-)Vereins Stationäres Hospiz Region Nagold, daran erinnerte, dass man künftig mit dem Hospiz-Neubau auch einen Ort schaffen wolle, an dem die Angehörigen "an die Hand" genommen würden, um durch die für sie auch schwere Zeit geführt zu werden. Und Fischer erinnerte die Anwesenden daran, dass das künftige Hospiz auch nach seiner Fertigstellung das Netzwerk der Unterstützer noch brauchen wird – oder erst recht brauchen wird, wie es anschließend Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann unterstrich – um die laufenden Kosten des Hauses, die nicht vollständig durch die Kostenträger bestritten werden könnten, aufzubringen. Fischer abschließend: "Es gibt keinen schöneren Platz in Nagold für das Hospiz."

Neben dem Appell vor allem in Richtung der anwesenden Vertreter der beteiligten Landkreise, das Hospiz auch in den kommenden Jahren "so weit es irgendwie geht" zu unterstützen, würdigte OB Großmann in seinem Grußwort vor allem die Mitglieder des Hospiz-Vereins um Barbara Fischer für das große Engagement der letzten Jahre. "Sie überholen damit den Medizinverbund" bei der Realisation seiner aktuellen Klinikprojekte: Obwohl mit der Hospiz-Idee später gestartet (der Verein wurde 2011 gegründet), gehe man hier jetzt bereits in die Umsetzung – "und nicht wir, die öffentliche Hand". Was Großmann mit einem großen Dank an die Bürgerschaft für das Engagement und die Unterstützung für dieses Projekt verband.

Und dann wurde es ganz selbstverständlich wieder lustig, denn Großmann hatte den "Teilbaufreigabeschein" – also einen halben "roten Punkt" – für die Hospiz-Baustelle gleich selbst mitgebracht. Damit er nicht gleich noch Teil einer illegalen Bauunternehmung werden würde, wenn er mit den übrigen Ehrengästen endlich zum tatsächlich allerersten Spatenstich für das neue Hospiz ansetzen werde.