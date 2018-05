Nagold Sorge um Vergütung

Dabei, so Kassierer Bernd Schlanderer, sei gerade in diesen Vereinen die Förderung der Ehrenamtlichkeit ein hohes Ziel. Wenn es so weiterginge, blieben am Ende nur einige auf reinen Profit schauende Berufsbetreuer übrig.

Alle Mitglieder waren sich einig, dass die rechtliche Begleitung von Menschen mit Einschränkungen eine ureigene Aufgabe der Diakonie sei.

Vorsitzender soll Gespräch mit Justizministerium führen

So wurde der Vorsitzende, Dekan Albrecht, beauftragt, ein Gespräch mit dem Justizministerium zu führen, damit auf Bundesebene die Erhöhung der Vergütungen endlich durchkommt.

Im letzten Teil der Mitgliederversammlung standen Vorstandswahlen an. Die bisherigen Vorstände Ralf Albrecht, Roland Sackmann und Bernd Schlanderer stellten sich allesamt nochmals zur Wahl und wurden einstimmig bestätigt.