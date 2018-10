Nagold Selbst der Grabstein ist verschwunden

Nagold. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit vom 17. bis zum 29. September an einem Urnengrab auf dem Nagolder Friedhof die Bepflanzung entfernt und den Boden eingeebnet. Außerdem wurde der Grabstein gestohlen. Nachdem die Angehörigen der verstorbenen Person bemerkt hatten, dass das Grab quasi verschwunden war, wandten sie sich an die Friedhofsverwaltung der Stadt Nagold, die sie daraufhin an die Polizei verwiesen. Diese ermittelt derzeit wegen Störung der Totenruhe sowie Diebstahl. Die Urne befinde sich noch im Boden, hieß es von Seiten der Polizei. "Keiner weiß, was das soll", meinte Polizeihauptkommissar Andreas Schall.

Auch bei der Stadt Nagold wirft dieser Fall Fragen auf. "Wir hatten sowas noch nie", meinte Rafael Beier, vom Hoch- und Tiefbauamt der Stadt Nagold auf Nachfrage. Die Nutzungsdauer des Grabes laufe noch bis 2033. "Das sieht jetzt aus, wie ein Grab, das nach Ablauf der Nutzungszeit ganz normal abgeräumt wurde", erklärte Beier. Nur hätte keiner der Angehörigen eine solche in Auftrag gegeben. Da ein Grabstein nicht ohne schweres Gerät oder Fachwissen beseitigt werden könne, werde zum Abräumen eines Grabes normalerweise ein Steinmetz beauftragt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold, Telefon 07452/93050, in Verbindung zu setzen.