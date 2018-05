Nagold Sechstklässler bringen Musical auf die Bühne

Nagold. "Löwenherz" hieß das Musical, das die 6b gleich zweimal im Kubus auf die Bühne brachte. Darin war echte Abwechslung geboten: Von fetzigen Solo-Gesangsstücken bis zu den gemeinsam gesungenen Chorliedern, von instrumentalen Begleitstücken des Klassenorchesters bis hin zu Stücken, die nur mit Klavier begleitet wurden reichte die Palette.

Stimmung steckt auch das Publikum an

Auch den Schülern, die als Schauspieler auf der Bühne standen, hat das Projekt viel Spaß gemacht. Das sah man allen an. Und diese Stimmung steckte auch das Publikum an. Oft schafften es die Schüler den Zuschauern ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Für die Leitung des Projektes war der Musiklehrer Frank Meyer zuständig, der die Proben und die Aufführungstermine organisierte. Er begleitete seine Schüler unter anderem auch am Klavier und studierte mit ihnen die Gesangsstücke ein.