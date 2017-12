Nagold Schüler legen sich ins Zeug

Wie schon in den Vorjahren gab es zahlreiche kulinarische Leckereien, und daneben wurden an den Ständen unter anderem Adventskränze, Holzbastelarbeiten, Weihnachtsgestecke und weihnachtliche Dekorationen angeboten, während musikalische Beiträge ebenfalls für weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt sorgten.

"Das ist schon eine tolle Mischung", erklärte die Organisatorin mit Blick auf das vielfältige Angebot. Auch mit Bauchläden waren die Schüler in der Stadt unterwegs.

Der Erlös des Weihnachtsmarktes der Schulen kommt den bevorstehenden Schullandheimaufenthalten und Klassenfahrten zugute. Doch weiß Elisabeth Waidelich auch, dass der Schülerweihnachtsmarkt vor allem die Klassengemeinschaft stärkt. Und so sprach sie von einem sehr guten Engagement der beteiligten Schüler – aber positiv sei ebenso die Zusammenarbeit unter den Eltern.