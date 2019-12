Nagold "Santa on ice" ist voller Erfolg

Das Musiker-Duo heizte dem Publikum mit eigenen Kompositionen, Weihnachtsklassikern und gecoverten Songs ein. Und wohl auch sich selbst. Die beiden Heizpilze auf der Bühne funktionierten nicht. Sie sollten eigentlich verhindern, dass die Musiker klamme Finger bekommen. Stattdessen erinnerten die Atemwölkchen der beiden Sänger an die Winterzeit. Was ja auch die Zeit ist, zum Beispiel den amerikanischen Weihnachtsklassiker "Rudolph, the Red-Nosed Reindeer" auf die Bühne zu bringen. Das Stück "Zeit" hat Luka selbst geschrieben und das Deutsch-Pop-Medley, das Aileen mit ihrer ausdrucksstarken Stimme vortrug, wurde am Ende als Zugabe gewünscht. Zum Medley gehörte der Song "Rock me Amadeus", und es ist schon erstaunlich, welche Begeisterung der Falco-Hit aus dem Jahr 1985 selbst bei heutigen Jugendlichen auslöst.

Wer außer den Melodien im Kopf mehr nach Hause tragen wollte, konnte sich ein Foto machen lassen. Dafür organisierte der Jugendgemeinderat eine Foto-Box.

Die 14 Mitglieder des Jugendgemeinderats wurden bei der Organisation von Anja Bulmer, der Sachgebietsleiterin für Sport, Vereine und Ehrenamt sowie vom Kinderbüro und der Urschelstiftung unterstützt.