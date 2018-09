Nagold Rodewalds "Stabat mater" erklingt

Claudia Wehrstein studierte klassischen Gesang ebenfalls bei Monika Moldenhauer in Trossingen. 2006 legte sie die Diplomprüfung zur Musiklehrerin im Hauptfach Gesang ab. Neben dem klassischen Repertoire widmet sie sich auch Musicals und dem Jazz. Meisterkurse belegte sie unter anderem bei Barbara Schlick, Hilde Zadek und Peter Kooij. In den Bereichen Musical und Popgesang erhielt sie wichtige Impulse von Vicki Hall, Lindsay Lewis und Sascha Wienhausen. Im September 2009 absolvierte sie das Examen zur staatlich anerkannten Logopädin am Universitätsklinikum Heidelberg. Seit Dezember 2010 ist Claudia Wehrstein dort Dozentin für den Fachbereich Stimmbildung. Zusätzlich war sie von 2012 bis 2015 Lehrbeauftragte für Gesang an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen.