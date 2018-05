Nagold Prüfungsende: Abiturienten feiern

Die Erleichterung war den Gymnasiasten anzusehen, als sie sich nach Abgabe der Prüfungsunterlagen auf dem Schulhof versammelten. Denn die Mathematikprüfung startete mit einer halben Stunde Verzögerung, nachdem ein Teil der Prüfungsaufgaben kurzfristig augetauscht werden musste. Umso ausgelassener war im Anschluss die Stimmung. Die meisten der Prüflinge trugen getreu des Abi-Mottos am OHG "How I got my Abi" ihre einheitlichen gelben Abi-Pullover.

Um ihrer Freude über das Ende der anstrengenden Prüfungszeit Ausdruck zu verleihen, fuhren die Abiturienten laut hupend in einem Autokorso durch die Innenstadt. Im Anschluss feierten die Schüler auf dem Schulhof.