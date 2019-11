Nagold Projekt macht Kinder morgens satt

Für sie beginnt das ehrenamtliche Engagement schon morgens um sechs. Denn eine Stunde später, ab sieben Uhr, werden an jedem Dienstag- und Donnerstagmorgen 50 Kinder in den Frühstücksraum neben der Schulküche stürmen. Auch die Lehrerschaft durfte in der großen Pause schon mal ein Probefrühstück testen. Das sei "wie im Hotel" gewesen, war Rektorin Brauer anschließend voll des Lobes über das liebevoll hergerichtete Büffet. Frisches Gemüse in Eulen-Form oder Obst auf Spießen, weiß Initiatorin Heidrun Klumpp, kommt bei den Kleinen eben gleich viel besser an.

"Das ist wie ein Knigge-Kurs für Kleine"

Vor drei Wochen wurde "Frühstück für Dich" an der Lembergschule gestartet. Seither werden 50 Buben und Mädchen jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen satt. Rektorin Petra Brauer registrierte auch eine Verwandlung bei den Kindern. Schüler, die hungrig in den Unterricht kommen, fehle es nämlich oft an der nötigen Konzentration, seien aggressiv und unaufmerksam.

Nach der üppigen Morgenmahlzeit seien die Kinder nicht nur viel konzentrierter, ausgeglichener und fröhlicher, sie hätten nebenbei auch noch viel gelernt. Brauer: "Das ist wie ein Knigge-Kurs für Kleine." Die Größeren bringen den Kleinen am Büffet bei, dass man die Wurst nicht mit den Fingern, sondern eben mit der Gabel holt. Heidrun Klumpp bestätigt diese Beobachtung: "Der eine erzieht den anderen". Hände waschen gehört genauso zu den festen Regeln wie das Abräumen der Tische.

Das sechsköpfige Ehrenamtsteam, souverän mitten im morgendlichen Gewusel am Frühstücksbüffet, ist begeistert von dem Miteinander der betreuten Buben und Mädchen: "Das funktioniert hervorragend."

Das Frühstück gibt es für jene Schüler, die sich für ein Schuljahr fest angemeldet haben, im Zwei-Schicht-Betrieb zwischen 7 und 8 Uhr. Wenn noch Zeit ist bis zum Unterricht, werden auch noch die eigens angeschafften Spiele herausgeholt. "Da geht es manchmal zu wie am Skattisch", lacht Sigrid Gräber.

Gut möglich, sagt Heike Fleckenstein, dass "Frühstück für Dich" mit Unterstützung ihrer Stiftung auf weitere Schultage ausgedehnt wird: "Aber dafür brauchen wir Leute". Sieben Kinder stehen bereits auf der Warteliste. Wer in dem Ehrenamtsteam freiwillig mithelfen will, kann sich direkt an Rektorin Petra Brauer wenden.