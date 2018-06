Nagold Orgelführung für die ganze Familie

Petzi erkundet die vier Orgeln der Stadtkirche sowie den Orgel-Engel, lässt sich erklären, wie eine Orgel funktioniert, will endlich wissen, warum an Orgeln immer Schuhe stehen, warum Orgelpfeifen mal aus Holz und mal aus Metall sind und ob die Kantoren Eva-Magdalena und Peter Ammer in ihrer großen Orgel eigentlich wirklich einen Vogel haben. Außerdem interessiert sich Petzi sehr, wie viele Pfeifen eine Orgel hat, ob man auch lustige Lieder spielen kann und warum in Nagold an der Stadtkirchenorgel jetzt eigentlich ein Stern hängt.

Peter Ammer wird also viel zu tun haben, dem kleinen Bären und den anwesenden Kindern und Erwachsenen alle Fragen zu beantworten.