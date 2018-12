Nagold ÖPNV: Mehr Geld für schlechtere Versorgung

Gegenüber dem bisherigen Bus-Angebot für Nagold ist außerdem in den bereits veröffentlichten Ausschreibungsfahrplänen des Landkreises die regelmäßige Direktverbindung von der Kernstadt zum Lemberg weggefallen, die künftig nur noch "gelegentlich" angeboten werden soll (Linie 503). Die (bisherige) Linie 505 ist im Fahrplanentwurf zudem in die Linie 503 integriert worden.

Für die nördlichen Stadtteile schließlich wurde für die Zukunft ein Fahrplan zugrunde gelegt, der sich am "Baustellenfahrplan" im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen auf der B 463 anlehnt, und damit nicht mehr dem eigentlich bisher geltenden Fahrplan (mit zwei Linien in den Norden) entspricht.

Wie Umweltbeauftragter Widmann-Rau weiter dazu ausführte, sei von Seiten der Stadt in Gesprächen mit dem Landkreis eine Änderung der Linien in den Nagolder Norden angemahnt worden, um insbesondere die Fahrtzeiten von Mindersbach (sonst laut Plan 22 Minuten) und Pfrondorf (16 Minuten) in die Kernstadt und zu den Schulen in einem akzeptableren Rahmen zu halten. Auch eine bessere Anbindung des Kernen (mit seinen allein 1700 Einwohnern) sowie eine Verdichtung des Angebots auf der Linie 504 vom ZOB über den mittleren Steinberg zum "industriell-gewerblichen Schwerpunkte im Landkreis Calw" – dem Wolfsberg – und weiter zum jüngsten Nagolder Stadtteil Oberer Steinberg wurde dabei gefordert.

Dem kommt der Landkreis gerne nach – allerdings fordert er genau dafür mehr Geld von der Stadt Nagold. Denn: zum Nahverkehrsplan zusätzliche Verkehrsleistungen müssten von den Gemeinden selbst finanziert werden, sofern diese Leistungen nicht eigenwirtschaftlich erbracht werden; das heißt: decken die (anteiligen) Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf die Kosten der zusätzlich gewünschten Busverkehre nicht, muss die jeweilige Kommune selbst für die entstehenden Defizite aufkommen.

Rund 60.000 Euro Aufwand kalkulieren die Verkehrsplaner für die Linie 504 (ZOB – Mittlerer Steinberg – Wolfsberg – Oberer Steinberg und zurück) sowie die neuerliche Aufspaltung der Nordlinien in wieder zwei Linien: ZOB – (Galgenberg) – Kernen – Emmingen – Kernen – ZOB und ZOB – Pfrondorf - Mindersbach – (Rotfelden) und zurück.

Allerdings spart man sich auch gegenüber heute rund 36.000 Euro an bisherigen Zuschüsse für den Stadtverkehr (Linie 500) – was unter dem Strich einen Mehrbedarf macht von 24.000 Euro.

"Wir bekommen für mehr Geld eine Verschlechterung", fasste denn auch CDU-Fraktionssprecher Wolfgang Schäfer das Ergebnis dieser kreisweiten ÖPNV-Rochade zusammen – was OB Großmann im Grunde bestätigen musste. Allerdings: Künftig werde es in Nagold auch – anders als heute – durchgängig am Wochenende ÖPNV-Angebote auch für die Ortsteile geben, so dass sich unterm Strich "auch echte Vorteile" (Widmann-Rau) mit den neuen Angeboten ergeben würden. Weshalb es bei der fälligen Abstimmung zu diesem Thema letztlich ein geschlossenes Votum für die Zusatzausgaben der Stadt für die künftigen Busverkehre gab.