Nagold Nostalgie-Tour durch das ABG

Nagold. Über die ganzen Jahre, ja Jahrzehnte hinweg hielten sie regelmäßig Kontakt, obwohl zum Teil über ganz Deutschland verstreut. Die Treffen waren und sind Kult, es blieb dabei aber nicht nur beim Aufwärmen alter und beliebter Anekdoten von damals. Im Einzelfall wurden Mitschüler, die in die unterschiedlichsten Schwierigkeiten kamen, aktiv und vielfältig unterstützt, sie nahmen gegenseitig Anteil und es gab und gibt verschiedenste Kontakte auch über die Klassentreffen hinaus.

Zu Gast in "ihrer" Turnhalle

Vergangenen Freitag kamen die ersten nach Nagold, drehten wie damals ihre Runde um die Altstadt und waren am Abend in der Alten Seminarturnhalle zu Gast, ihrer Turnhalle. Vor 50 Jahren turnten sie als eine der letzten Klassen Riesenfelge und Felgaufschwung am Reck – bevor die Halle 1968 als baufällig geschlossen wurde. Jetzt hörten sie den Sound einer Schwabenrockband, die Songs von Wolle Kriwanek darbot.