Nagold Neubaugebiet: 2019 werden erste Grundstücke verkauft

Neben den bereits genannten Stichstraßen in Ost-West-Richtung, verläuft in Nord-Süd-Richtung die künftige Haupterschließungsstraße. Diese Straße kann mit einer Fortsetzung des Baugebiets in Richtung Areal der ehemaligen Calwer Deckenfabrik nach Süden noch erweitert werden. Nach dem Vorschlag der Verwaltung wird diese Haupterschließung-Achse den Namen "Am Hasenbrunnen" bekommen. Parallel dazu wird es zur Waldach hin eine zweite, ebenfalls in Nordsüdrichtung verlaufende "untergeordnete" Erschließungsstraße geben, die gleichzeitig auch die Funktion eines Teilabschnitts einer übergeordneten Fußradwegeverbindung übernehmen soll.

Die Verwaltung hat für diese Nebenerschließungsstraße den Namen "Waldachuferweg" vorgeschlagen. Schließlich wird es neben dem Dünkelsbühler- und dem Schwester-Caroline-Weg auch noch eine dritte, mittlere Stichstraße geben, die den Namen "Steinwiesenweg" erhalten soll. Der abschließende Entscheid über die Namensgebung der fünf neuen Straßen liegt beim Nagolder Gemeinderat, der dafür das Thema auf seiner nächsten Sitzung am 18. Dezember auf die Tagesordnung heben wird.