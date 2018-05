Nagold Nagolder Senioren zu Gast in Longwy

Nagold/Longwy. Die Reiseleiter Ulla Röser und Wolfgang Hübner hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, so dass auch die Mehrfachtäter noch neue Eindrücke sammeln konnten.

Besuch im Glockengießermuseum in Saarburg

Nach einem frühzeitigen Start am Himmelfahrtstag gab es einen Besuch im Glockengießermuseum in Saarburg nahe der Grenze zu Luxemburg. Mehr als 230 Jahre lang wurden in diesem Ort Bronzeglocken gegossen, die ihren Weg in die ganze Welt fanden. Übernachtet wurde in Bascharage in Luxemburg.