Nagold Nagolder Ökumene im fernen Rom

Nagold. Doch der Reihe nach. Die bunt zusammengewürfelte Reisegruppe flog über Frankfurt vor die Tore Roms. Und dank der guten Reiseorganisation des katholischen Dekans bezog sie Quartier in einem kirchlichen Haus vor Ort, fünf Gehminuten vom Vatikan entfernt.

Die unmittelbare Nähe zum Petersplatz eröffnete von Anfang an die Möglichkeit, diesen ganz besonderen historischen, kulturellen, kirchlichen Ort zu den unterschiedlichsten Zeiten und Gelegenheiten zu erkunden. Höhepunkt dieser Erkundung war zweifellos die gemeinsame Teilnahme an der Generalaudienz mit Papst Franziskus um 10 Uhr morgens. Nicht nur, dass der Papst in seiner Botschaft allen Kirchen ins Stammbuch schrieb, dass der Heilige Geist in den Kirchen die Dinge "avanti" anstoße – die ökumenische Nagolder Gruppe wurde auch in der Grußbotschaft auf dem Petersplatz ausdrücklich erwähnt und begrüßt.

Ein weiterer Tag war dem historischen Rom gewidmet. Die Gegensätze wurden deutlich: auf der einen Seite höchste Kunst und politischer Fortschritt par excellence, erkennbar an den großartigen Forumsplätzen der Kaiser, den Triumphbögen und dem Palasthügel Aventin. Und auf der anderen Seite waren überall Zeugen zu finden von grausigen Zuständen der damaligen Zeit – eben "Zustände wie im alten Rom": Sklaverei und Folter als zwei bedrückende Beispiele dafür.