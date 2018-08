Nagold Nagolder Oberbürgermeister wirbt für das KSK-Absetzgelände

Denn die Realisation des geplanten, künftigen Trainings-Flugplatzes für das in Calw stationierte Kommando Spezialkräfte (KSK) sei durch eine eindeutige Offerte der Landesregierung mit der durchgängigen Elektrifizierung der Eisenbahntrasse Nagold-Stuttgart – Stichwort: Metropolexpress – verknüpft worden. "Das ist eine echte Lebensader für die gesamte Region", so der Oberbürgermeister an die über 200 Wirtschaftsvertreter im Festzelt der Hochdorfer Brauerei gewandt.

"Eine einmalige Chance" und ein absoluter Glücksfall

Großmann erinnerte daran, dass die Stadt Nagold (und die gesamte Region) schon zwei Mal in der Vergangenheit von solchen "Kompensationen" durch das Land "massiv profitiert" habe. So 1938, als Nagold seinen Status als Oberamtsstadt verloren habe – aber dafür mit dem Aufbau des Arbeitsamtes in der Stadt entschädigt wurde.